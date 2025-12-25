Thuram scherza | A mio fratello Marcus regalerei una bella maglia della Juve Invece a Yildiz Cambiaso e McKennie… VIDEO
Thuram rivela quali regali farebbe ai suoi compagni della Juventus ma anche a suo fratello Marcus. Ecco le sue parole – VIDEO. In un video rilanciato da DAZN, Khephren Thuram ha rivelato quali regali farebbe ai suoi compagni di squadra della Juventus ma anche a suo fratello Marcus, punto di riferimento dell’Inter. Questo Natale regali assicurati: ci pensa B?a?b?b?o??N?a?t?a?l?e?????????????????? @easportsfcit MySkills – Thuram, da domani su #DAZN pic.twitter.comKY80xutzQC — DAZN Italia (@DAZNIT) December 25, 2025 CHE REGALO FARESTI A DI GREGORIO – «Una cassa per la musica» A CAMBIASO – « Un rasoio così si aggiusta la barba» A KALULU – « Un biglietto per Dubai». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
