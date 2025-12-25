Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina nell’area del Vesuvio, nel territorio di Napoli. Il sisma, di magnitudo stimata 2.0, è avvenuto alle 5:54 di oggi, giovedì 25 dicembre 2025, ed è stato rilevato dai sismografi dell’ Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il terremoto è stato molto superficiale, con una profondità inferiore a un chilometro. L’ epicentro è stato localizzato sul monte Somma, a circa quattro chilometri dai comuni di Somma Vesuviana e Ottaviano. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, né particolari criticità sul territorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto sul Vesuvio, scossa avvertita all’alba nel Napoletano

Leggi anche: Scossa di terremoto sul Vesuvio all’alba, magnitudo 2.3: avvertita in diversi comuni

Leggi anche: Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 2.3 sul Vesuvio alle 4,31: avvertita dalla popolazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Trema la terra nel Napoletano: scossa di terremoto di 2.0 nella notte ai Campi Flegrei.

Terremoto a Napoli a Natale, scossa sul Vesuvio di magnitudo 2.0 alle 5,54 - 0 alle ore 5,54 di giovedì 25 dicembre. fanpage.it