Terremoto sul Vesuvio scossa avvertita all’alba nel Napoletano
Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina nell’area del Vesuvio, nel territorio di Napoli. Il sisma, di magnitudo stimata 2.0, è avvenuto alle 5:54 di oggi, giovedì 25 dicembre 2025, ed è stato rilevato dai sismografi dell’ Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il terremoto è stato molto superficiale, con una profondità inferiore a un chilometro. L’ epicentro è stato localizzato sul monte Somma, a circa quattro chilometri dai comuni di Somma Vesuviana e Ottaviano. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, né particolari criticità sul territorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
