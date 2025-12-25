Tenta il suicidio alla vigilia di Natale | 85enne salvata dai carabinieri sul davanzale della finestra
Una donna di 85 anni che stava per compiere un gesto disperato è stata salvata nella serata di ieri, mercoledì 24 dicembre, dai carabinieri in via della Sila, a Milano. Nel pomeriggio, con una chiamata al 112, è stato chiesto l’intervento dei militari perché un’anziana era appesa al davanzale di una finestra, al sesto piano di uno stabile. L’intervento dei carabinieri. Giunti tempestivamente sul posto, i carabinieri sono riusciti a raggiungere la donna, trattenendola e impedendole di lasciarsi cadere nel vuoto. L’anziana è stata poi trasportata in codice verde all’ospedale Niguarda, dove è stata trattenuta in osservazione. 🔗 Leggi su Open.online
