Tempesta d’amore anticipazioni dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Fürstenhof la settimana dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026 si apre con un ricatto feroce: Christoph costringe Katja a scegliere tra Markus e la figlia Maxi, arrivando a usare un documento come trappola. Intanto Lale e Theo anticipano le nozze, trovano una location sul lago e riaprono il capitolo Theodor. Miro si . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Tempesta d’amore anticipazioni al 2 gennaio | Luis capisce di essersi innamorato di Greta.

