Tempesta d’amore anticipazioni al 2 gennaio | Luis capisce di essersi innamorato di Greta

Tempesta d’amore, anticipazioni dal 29 dicembre al 2 gennaio. Ingelosito dalla vicinanza tra Greta e Miro, Luis capisce di essersi innamorato della cuoca. Lale scopre che Shirin e Gerry faranno presto visita a Bichlheim e decide di organizzare il matrimonio in tempo per la loro visita. Miro va a convivere con Maxi e Vincent. Quest’ultimo si accorge che il nuovo coinquilino è tormentato da . 🔗 Leggi su 2anews.it

