Tegola Inter con Calhanoglu finisce qui | saluta già a gennaio

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta in Supercoppa, arriva un’altra batosta per l’Inter: si avvicina l’addio di Calhanoglu, a gennaio potrebbe partire L’Inter arriva da una pesantissima delusione nella Supercoppa italiana, con l’eliminazione ai calci di rigore contro il Bologna che ha costretto i nerazzurri a dire definitivamente addio al sogno del trofeo stagionale. Il ritorno a Milano . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

