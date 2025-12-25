Tchatchoua Juve l’esterno verso il rientro in Serie A | per i bianconeri è un’opzione concreta Ultime

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

sul futuro dell’esterno. Il mercato invernale della Serie A potrebbe presto riaccogliere un volto noto: quello di  Jackson Tchatchoua. Il terzino camerunense, che ha lasciato l’Hellas Verona soltanto la scorsa estate per approdare in Premier League, è diventato uno dei nomi più caldi in orbita  Inter  e  Juventus  per la sessione di gennaio 2026. La scintilla che potrebbe innescare il ritorno in Italia risiede nella crisi profonda dei  Wolverhampton Wanderers. Il club inglese sta vivendo una stagione sportivamente drammatica, occupando l’ultimo posto in classifica con soli 2 punti dopo 17 giornate, uno scenario che rende l’incubo della retrocessione in Championship quasi una certezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tchatchoua juve l8217esterno verso il rientro in serie a per i bianconeri 232 un8217opzione concreta ultime

© Juventusnews24.com - Tchatchoua Juve, l’esterno verso il rientro in Serie A: per i bianconeri è un’opzione concreta. Ultime

Leggi anche: Mercato Juve, Kostic pronto a salutare i bianconeri a giugno? Rinnovo praticamente impossibile, c’è un’opzione concreta per il futuro dell’esterno

Leggi anche: Pisa Juve, difesa ancora in emergenza: chi recupera? Le ultime verso il prossimo match dei bianconeri in Serie A

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Juve, come ti cambia Spalletti: movimenti nascosti e piccoli passi verso la rivoluzione con Bremer - Sin dalla conferenza stampa di presentazione da allenatore della Juventus: Luciano Spalletti ha in testa la difesa a quattro. tuttosport.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.