I bombardieri strategici russi Tu-95MS hanno effettuato una missione di volo pianificata sulle acque neutrali del Mare di Barents e del Mare di Norvegia, e sono stati accompagnati da caccia stranieri in alcune aree, ha dichiarato il ministero della Difesa russo. Lo scrive l'agenzia russa Tass. "La durata del volo è stata di oltre sette ore", ha dichiarato il Ministero. I caccia Su-33 della Marina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tass: "Bombardieri russi sui mari di Barents e Norvegia, decollano aerei stranieri"

