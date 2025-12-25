Taekwondo Marcello Di Martino è campione italiano a Jesolo

La palestra Ad Maiora di Scafati ha conquistato tre medaglie ai campionati nazionali di Taekwondo svoltisi a Jesolo sabato 20 dicembre. Marcello Di Martino si è laureato campione italiano nella categoria -87 kg, mentre Martina Sicignano e Pasquale Coppola hanno ottenuto il terzo posto nelle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

