Supermercati aperti a Bologna il 26 dicembre | dove fare la spesa a Santo Stefano E a Natale?

Bologna, 25 dicembre 2025 – Chi si è dimenticato un ingrediente per il gran pranzo di Natale farà fatica a trovarlo, a Bologna, giovedì 25 dicembre. Tutti i supermercati delle grandi catene sono chiusi nel giorno di Natale, mentre si possono trovare diversi punti vendita aperti venerdì 26 dicembre, a Santo Stefano. Dove fare la spesa il giorno di Natale. SAN GIULIANO - IL SUPERMERCATO CARREFOUR CHE HA SUBITO UN FURTO LA NOTTE TRA DOMENICA E LUNEDIâ€™ - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE SUD MILANOMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO Per il giorno di Natale se manca qualcosa sarà possibile trovarlo in qualche Carrefour in città, ad esempio quello di Strada Maggiore al civico 31 che è aperto al mattino, come gli anni scorsi, dalle 9 alle 13: qui gli indirizzi degli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

