Ad imbattersi negli strani rinvenimenti alcuni volontari impegnati in un progetto di recupero delle spiagge del Galles che si sono rivolti anche ai social con foto e appelli. Proprio dai messaggi di risposta si è trovata una possibile spiegazione allo strano rinvenimento di oltre 400 scarpe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Nave italiana fermata in Francia e il mistero del ‘dispositivo spia’: “Pista di interferenza straniera”

Leggi anche: Mistero sulla morte di Anna Kepner, 18 anni trovata senza vita sulla nave da crociera Carnival Horizon

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sulla riva spuntano centinaia di scarpe, il mistero che avvolge due villaggi e l’ipotesi della nave italiana - Ad imbattersi negli strani rinvenimenti alcuni volontari impegnati in un progetto di recupero delle spiagge del Galles che si sono rivolti anche ai social ... fanpage.it