sudan erdogan riceve ad ankara il generale abdel fattah burhan

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ricevuto giovedì ad Ankara il generale sudanese Abdel-Fattah Burhan, accolto con una cerimonia di benvenuto e salutato dal capo dello stato all’ingresso del palazzo presidenziale. All’incontro a porte chiuse hanno partecipato anche molti ministri turchi e il capo dei servizi segreti. Il Paese africano è precipitato nel caos dall’aprile 2023, quando le tensioni latenti da mesi tra l’esercito, guidato dal generale Abdel Fattah Burhan, e le Forze paramilitari di supporto rapido (Rsf), comandate da Mohammed Hamdan Dagalo, sono esplose in scontri aperti nella capitale e in altre aree dello Stato e poi degenerate in una sanguinosa guerra civile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

