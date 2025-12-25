Stranger Things 5 le teorie sulla seconda parte | dall'ipotesi Harry Potter alla morte di Steve e Dustin

Come continua Stranger Things 5? In attesa dell'uscita della seconda parte, dal 26 dicembre su Netflix, ecco alcune teorie dei fan sul destino di Vecna e dei protagonisti: dall'ipotesi Harry Potter e Voldermort, vista la somiglianza con il personaggio di Will Byers, alla morte di Dustin e Steve. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Stranger Things e Harry Potter: le storie sembrano legate come per magia Leggi anche: Stranger Things 5: Perché Will Byers potrebbe avere lo stesso destino di Harry Potter? La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Stranger Things 5, Vecna potrebbe non essere il vero nemico: la teoria che sta impazzando su Netflix; Stranger Things 5 – Parte 1: spiegazione del finale e le ipotesi; Stranger Things 5: una (tristissima) teoria dei fan sul destino di Max nella serie Netflix; Stranger Things 5, Vecna potrebbe non essere il vero cattivo: la teoria dei fan. Stranger Things 5, le teorie sulla seconda parte: dall’ipotesi Harry Potter alla morte di Steve e Dustin - In attesa dell'uscita della seconda parte, dal 26 dicembre su Netflix, ecco alcune teorie dei fan sul destino di Vecna ... fanpage.it

STRANGER THINGS 5: Le Teorie più DISCUSSE dopo il Volume 1

