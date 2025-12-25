Intorno alle 19 e 30 di ieri pomeriggio, un treno passeggeri in servizio ha investito e travolto un gregge, facendo strage di diverse pecore. È successo tra il chilometro 15 e il 16 della ferrovia tra Udine e Tarcento, vicino a Tricesimo; a bordo c'era una trentina di passeggeri, che è rimasta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Strage di pecore sulla ferrovia Udine-Tarcento

Leggi anche: Incidente sulla ferrovia. Strage di settanta pecore: "Siamo davvero disperati"

Leggi anche: Guasto sulla ferrovia Venezia-Udine, cancellazioni e ritardi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incidente sulla ferrovia. Strage di settanta pecore: "Siamo davvero disperati" - Il gregge era composto da 110 capi: fra gli esemplari ancora vivi tanti feriti "Sarà un Natale amaro: senza latte, senza carne da vendere e formaggio". lanazione.it