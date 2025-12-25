Strage di Natale 116 morti in mare | Non è stato un incidente
"No borders. No deaths. No silence": niente più confini, niente più morti, niente più silenzi. Si conclude così il comunicato di Alarm Phone, il progetto di monitoraggio e di Sos per migranti in difficoltà nel mar Mediterraneo, in cui si annuncia l'ennesima strage nel Mare Nostrum, a poche. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Libia, la strage di Natale: 116 migranti morti. Ong e Bonelli: "Frontiere aperte"
Leggi anche: Strage di migranti al largo della Libia: “116 morti, un solo superstite”
Naufragio al largo della Libia: 116 migranti dispersi, solo un sopravvissuto. L’accusa delle Ong; Strage di migranti al largo della Libia: “116 morti, un solo superstite”; Migranti, Sea Watch: 116 morti in naufragio nel Mediterraneo centrale, solo uno tratto in salvo; AVS - ALLEANZA VERDI SINISTRA: «MIGRANTI. BONELLI: STRAGE DI NATALE NEL MEDITERRANEO, 116 PERSONE LASCIATE MORIRE NELL’IPOCRISIA DELL’EUROPA.
Strage di migranti al largo della Libia: “116 morti, un solo superstite” - La Cei: “'Con che coraggio possiamo difendere i confini prima che difendere le per ... quotidiano.net
Naufragio nel Mediterraneo, strage di migranti al largo della Libia: 116 morti e un solo sopravvissuto - È una vigilia di Natale di sangue nel Mediterraneo, teatro ancora una volta dell’ennesima strage di migranti. msn.com
Migranti, Sea Watch: "116 morti in naufragio nel Mediterraneo centrale, solo uno tratto in salvo" - "116 persone hanno perso la vita nell'ennesimo naufragio del 2025 nel Mediterraneo centrale. msn.com
La Fortezza Europa festeggia il Natale con un'altra strage di innocenti. - facebook.com facebook
Polizia: oggi il 27/o anniversario della Strage di Natale di Udine. Cerimonia civile e religiosa per i 3 poliziotti che persero la vita nel 1998 #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.