Strade scivolose l’auto sbanda e travolge due pedoni
Incidente nel pomeriggio della Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, lungo la strada statale 239 nel territorio di Madonna di Campiglio, nel territorio comunale di Pinzolo, dove un’automobile ha sbandato e investito due pedoni che stavano camminando lungo il bordo della strada.Secondo le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Via Gramsci, auto travolge due pedoni davanti alla Coop
Leggi anche: Sbanda, perde il controllo dell'auto e travolge due operai dell'Anas al lavoro sul raccordo
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Con l'arrivo del freddo è importante mettere in sicurezza la propria auto a causa di strade più scivolose, pioggia e possibili nevicate! Affidati all'officina ufficiale Stellantis &You Napoli, per te fino al 40% di sconto sul cambio gomme! E in più ricev - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.