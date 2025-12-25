Incidente nel pomeriggio della Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, lungo la strada statale 239 nel territorio di Madonna di Campiglio, nel territorio comunale di Pinzolo, dove un’automobile ha sbandato e investito due pedoni che stavano camminando lungo il bordo della strada.Secondo le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Strade scivolose, l’auto sbanda e travolge due pedoni

Leggi anche: Strade scivolose, l’auto sbanda e travolge due pedoni

Leggi anche: Via Gramsci, auto travolge due pedoni davanti alla Coop

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ore 13,30: spartineve in azione perché continua a nevicare sui paesi del crinale. -1. Strade scivolose. Un Natale così era da tempo che non si vedeva più!!! - facebook.com facebook