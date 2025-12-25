Strade scivolose l’auto sbanda e travolge due pedoni
Incidente nel pomeriggio della Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, lungo la strada statale 239 nel territorio di Madonna di Campiglio, nel territorio comunale di Pinzolo, dove un’automobile ha sbandato e investito due pedoni che stavano camminando lungo il bordo della strada.Secondo le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Ore 13,30: spartineve in azione perché continua a nevicare sui paesi del crinale. -1. Strade scivolose. Un Natale così era da tempo che non si vedeva più!!! - facebook.com facebook
