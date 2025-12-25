Ogni piccolo spreco, sia esso di cibo, di energia o di materiali, ha un doppio costo. A risentirne, infatti, non è solo l’ambiente ma anche il proprio portafoglio. Imparare a vivere in modo più sostenibile è l’obiettivo che ognuno dovrebbe prefissarsi. Raggiungerlo non è difficile da realizzare, basta solo sprecare di meno. Ma come fare? Quanti rifiuti si producono in Italia e come risparmiare. Dall’ultimo rapporto Rifiuti Urbani prodotto dall’ Ispra (edizione 2024) emerge che in Italia sono state prodotte 29,3 milioni di tonnellate di rifiuti solo nel 2023. Si tratta di un aumento dello 0,7%, lo stesso tasso di crescita dell’economia italiana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stop agli sprechi, come risparmiare rispettando l’ambiente e pagando meno

Leggi anche: Stop agli sprechi: i 4 consigli per un bilancio familiare a prova di crisi

Leggi anche: Stop agli sprechi con Fridge Manager, l’app gratuita e smart per gestire la dispensa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cene di Natale e Capodanno: prezzi a confronto e trucchi per risparmiare.

E-Like: stop agli sprechi da stand-by, risparmia fino a 60 euro l’anno - I dispositivi più energivori e le soluzioni smart per tagliare costi e sprechi In un periodo in cui il risparmio energetico è diventato non solo ... affaritaliani.it

Alessandro Tomasi: "Stop agli sprechi in sanità. FiPiLi, ora un piano serio" - "Nel bilancio sanitario toscano ci sono mille rivoli di sprechi che possono essere risparmiati con l’efficientamento del patrimonio, per rendere servizi migliori. lanazione.it

Stop agli sprechi e più sicurezza. Il teleriscaldamento “intelligente” - Un progetto pilota sulle centrali del teleriscaldamento di Monza, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione dei flussi di energia elettrica sulla rete di trasmissione e garantire un miglior ... ilgiorno.it

MALTEMPO IN CAMPANIA, STOP AGLI ALISCAFI VERSO LE ISOLE PER VENTO FORTE - Regolari invece i traghetti, allerta gialla in vigore fino alle 6 del giorno di Natale - facebook.com facebook

Libeccio forte, stop agli aliscafi per Ischia e Procida da Napoli e Pozzuoli x.com