Stoccata natalizia di Trump | Buon Natale anche alla feccia della sinistra radicale
"Buon Natale a tutti, compresa la feccia della sinistra radicale che sta facendo tutto il possibile per distruggere il nostro Paese, ma sta fallendo miseramente". Lo ha scritto, riferendosi all'opposizione democratica, il presidente americano Donald Trump in un post su Truth, nel quale ha sottolineato come gli Stati Uniti siano "di nuovo rispettati, forse come mai prima d'ora". Il messaggio polemico è arrivato subito dopo che Trump aveva partecipato alla tradizionale chiamata della vigilia di Natale con i bambini americani tramite il NORAD (North American Aerospace Defense Command). In vacanza nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, il presidente e la first lady Melania Trump hanno dialogato con i più piccoli sui regali attesi, promettendo di non far infiltrare nel Paese un "cattivo Babbo Natale" e scherzando persino sul fatto che ricevere carbone nella calza potrebbe non essere poi così male. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
