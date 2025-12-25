Stipendio APP NoiPa | c’è la versione aggiornata Permette notifiche personalizzate

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ora disponibile su tutti gli store la versione aggiornata dell’app NoiPA. Una delle novità più importanti è la possibilità di personalizzare le notifiche per restare sempre aggiornati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Modifiche all’app NoiPA: nuove opzioni per notifiche e sicurezza

Leggi anche: Difendere l’identità digitale, NoiPA: controllare accessi, dati cedolino e notifiche

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

NoiPA stipendio docenti: ripristinati servizi del sito e dell’app/ Il calendario delle emissioni di aprile - Buone notizie per chi è interessato a NoiPA stipendio docenti, perché i disservizi registrati nella giornata odierna dalla piattaforma sono terminati. ilsussidiario.net

NoiPa cedolino ottobre 2025: quando arriva e le novità su stipendi, app e conto di accredito - Il cedolino dello stipendio di ottobre 2025 per i dipendenti della Pubblica Amministrazione sarà disponibile sul portale NoiPA a partire da giovedì 23 ottobre. ilmessaggero.it

NoiPa cedolino ottobre 2025: quando arriva e le novità su stipendi, app e conto di accredito - Tra le novità più interessanti annunciate da NoiPA c’è la possibilità di cambiare autonomamente il conto di accredito dello stipendio direttamente dall’app mobile. ilmessaggero.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.