Stipendio APP NoiPa | c’è la versione aggiornata Permette notifiche personalizzate

È ora disponibile su tutti gli store la versione aggiornata dell’app NoiPA. Una delle novità più importanti è la possibilità di personalizzare le notifiche per restare sempre aggiornati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Modifiche all’app NoiPA: nuove opzioni per notifiche e sicurezza

Leggi anche: Difendere l’identità digitale, NoiPA: controllare accessi, dati cedolino e notifiche

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

NoiPA stipendio docenti: ripristinati servizi del sito e dell’app/ Il calendario delle emissioni di aprile - Buone notizie per chi è interessato a NoiPA stipendio docenti, perché i disservizi registrati nella giornata odierna dalla piattaforma sono terminati. ilsussidiario.net

NoiPa cedolino ottobre 2025: quando arriva e le novità su stipendi, app e conto di accredito - Il cedolino dello stipendio di ottobre 2025 per i dipendenti della Pubblica Amministrazione sarà disponibile sul portale NoiPA a partire da giovedì 23 ottobre. ilmessaggero.it

NoiPa cedolino ottobre 2025: quando arriva e le novità su stipendi, app e conto di accredito - Tra le novità più interessanti annunciate da NoiPA c’è la possibilità di cambiare autonomamente il conto di accredito dello stipendio direttamente dall’app mobile. ilmessaggero.it

Ciao, ieri, su noipa, portava lo stipendio con esigibilità 22 dicembre. Adesso ho rivisto, l'hanno spostata al 29 dicembre, ma è lecito tutto questo Parlo dello stipendio di novembre, grazie ministero...auguri e buon natale (l'ultimo!) - facebook.com facebook