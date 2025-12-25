Steve Hackett torna in tour in Italia nel 2026 | le date

Steve Hackett – foto Max Di Paolo MILANO – Steve Hackett, storico chitarrista dei Genesis e figura centrale nella storia del rock progressivo, tornerà in Italia nell’autunno 2026 con il tour “The Best of Genesis & Solo Gems”. La tournée attraverserà il nostro Paese con cinque appuntamenti in programma: il 12 novembre al Teatro Colosseo di Torino, il 13 novembre al Teatro Galleria di Legnano, il 14 novembre al Palaubroker di Bassano del Grappa, il 16 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze e il 17 novembre al Teatro Brancaccio di Roma. Il nuovo tour non sarà soltanto un’occasione per ripercorrere i momenti più iconici della carriera di Hackett, ma segnerà anche l’ingresso di due nuovi musicisti nella sua band. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

