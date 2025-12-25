Alberto Stefani ha scelto di legare il suo primo Natale da presidente della Regione Veneto a un gesto dal forte valore simbolico e sociale. Dopo l’esordio pubblico avvenuto con una visita agli anziani in una casa di riposo, il governatore ha deciso di trascorrere il 25 dicembre accanto a chi vive. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Stefani, il 25 dicembre a Sant’Egidio: «È giusto essere tra chi ha bisogno d'aiuto»

Leggi anche: Samir Hashimi scomparso a 28 anni dalla stazione Trastevere: “Ha bisogno di aiuto, potrebbe essere confuso”

Leggi anche: La ‘Casa Mater Misericordiae’ è realtà: accoglienza, ascolto e aiuto concreto per chi ha bisogno

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Augurissimi di buon compleanno a Stefania Orlando (Roma, 23 dicembre 1966) #stefaniaorlando #auguri #buoncompleanno #telesettetv #telesette - facebook.com facebook