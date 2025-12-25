Stanotte a Torino | tutto quello che c’è da sapere sul programma di Alberto Angela
Stanotte a Torino: anticipazioni, ospiti, location e streaming. Questa sera, giovedì 25 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Stanotte a Torino, lo speciale di Natale di Alberto Angela dedicato alla città piemontese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (ospiti e location). Alberto Angela guiderà gli spettatori in un viaggio nell’elegante capitale sabauda, una città dai molti primati e dai tesori inestimabili, in una trasmissione speciale prodotta da Rai Cultura. Con la regia di Gabriele Cipollitti e l’incursione di diversi ospiti, tra cui Giancarlo Giannini e Luciana Littizzetto, Alberto Angela si muoverà tra le vie e le piazze del centro, ma anche nelle residenze sabaude e in strutture moderne, tra musei, caffè storici, piazze, edifici storici, per raccontare aneddoti e curiosità di Torino. 🔗 Leggi su Tpi.it
