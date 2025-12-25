Stanotte a… Torino con Del Piero Littizzetto Gabbani e Alesi tra i protagonisti
La sera del 25 dicembre, Rai 1 torna a vestirsi di cultura con un nuovo appuntamento di Stanotte a., dedicato alla prima capitale italiana: Torino. Sarà ancora una volta Alberto Angela a guidare il pubblico in un’ avventura notturna nell’elegante capitale sabauda, una città dai molti primati e dai tesori inestimabili, testimonianze dei tanti momenti storici in cui Torino è stata al centro della scena internazionale. Per le sue strade porticate, nelle sue eleganti piazze e nei suoi caffè storici, Angela ritroverà quelle atmosfere d’altri tempi che, complice la notte, fanno di questa città un gioiello unico al mondo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Coppia inedita la sera di Natale nello speciale "Stanotte a Torino": con Alberto Angela c'è Luciana Littizzetto
Leggi anche: Ospiti speciali della serata la torinese doc Luciana Littizzetto, l'ex campione di calcio Alex Del Piero e Giancarlo Giannini
“Stanotte a Torino”, Alberto Angela esplora la città di papà Piero nel classico appuntamento tv di Natale - Ospiti speciali della serata la torinese doc Luciana Littizzetto, l'ex campione di calcio Alex Del Piero e Giancarlo Giannini ... iodonna.it
Alberto Angela torna con Stanotte a Torino: «In questa città ritrovo papà». Alessandro Del Piero ospite speciale - Torna su Rai1 l’appuntamento di Natale con Alberto Angela e il suo viaggio nella bellezza italiana. msn.com
'Stanotte a Torino’, Alberto Angela svela la sua città del cuore (e Littizzetto torna in Rai): cosa vedremo stasera - Alberto Angela racconterà su Rai 1 Torino, la città di suo padre Piero Angela: ecco anticipazioni e ospiti della serata evento a Natale. libero.it
Un bel regalo di Natale per chi vuole scoprire o riscoprire Torino: questa sera, alle 21:30 su Rai 1, la nostra città sarà protagonista del racconto di Alberto Angela in "Stanotte a Torino". Una bellissima occasione per guardare Torino con occhi nuovi e lasciarsi a - facebook.com facebook
Ora, su Italia 1, un classico della vigilia di Natale. In attesa di domani, con Stanotte a Torino. #AlbertoAngela #UnaPoltronaPerDue #StanotteATorino x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.