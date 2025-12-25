Stanotte a… Torino con Del Piero Littizzetto Gabbani e Alesi tra i protagonisti

La sera del 25 dicembre, Rai 1 torna a vestirsi di cultura con un nuovo appuntamento di Stanotte a., dedicato alla prima capitale italiana: Torino. Sarà ancora una volta Alberto Angela a guidare il pubblico in un’ avventura notturna nell’elegante capitale sabauda, una città dai molti primati e dai tesori inestimabili, testimonianze dei tanti momenti storici in cui Torino è stata al centro della scena internazionale. Per le sue strade porticate, nelle sue eleganti piazze e nei suoi caffè storici, Angela ritroverà quelle atmosfere d’altri tempi che, complice la notte, fanno di questa città un gioiello unico al mondo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Stanotte a… Torino

Coppia inedita la sera di Natale nello speciale "Stanotte a Torino": con Alberto Angela c'è Luciana Littizzetto

Ospiti speciali della serata la torinese doc Luciana Littizzetto, l'ex campione di calcio Alex Del Piero e Giancarlo Giannini

