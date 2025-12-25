STANOTTE A TORINO | ALBERTO ANGELA E TANTI VIP CELEBRANO LA PRIMA CAPITALE D’ITALIA

Il regalo natalizio di Alberto Angela al pubblico di Rai1 è una nuova avventura notturna in un’altra splendida città italiana. “Stanotte a Torino” è un viaggio nell’elegante capitale sabauda, una città dai molti primati e dai tesori inestimabili, testimonianze dei tanti momenti storici in cui Torino è stata al centro della scena internazionale. Una serata evento prodotta da Rai Cultura, in onda giovedì 25 dicembre in prima serata, alle 21.30 su Rai1. Sarà inoltre disponibile in 4K su Rai 4K, al canale 210 di Tivùsat, la Tv satellitare gratuita visibile in tutta Italia Per le sue strade porticate, nelle sue eleganti piazze, nei suoi caffè storici, Alberto Angela ritroverà quelle atmosfere d’altri tempi che, complice la notte, fanno di questa città un gioiello unico al mondo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

