Spumante oltre 106 milioni di bottiglie vendute tra Natale e Capodanno
Anche nel 2025 il vino, e in particolare lo spumante, torna protagonista delle tavole natalizie. Tra Natale e Capodanno saranno infatti stappate in Italia oltre 106 milioni di bottiglie di bollicine, per il 96% Made in Italy, con una crescita del 4% rispetto allo scorso anno. A fotografare il fenomeno è il consueto focus di fine anno dell’Osservatorio del vino Uiv-Ismea (Unione italiana vini e Istituto per i servizi del mercato agricolo alimentare), che evidenzia come nel 2025 lo spumante italiano sia tornato a superare la soglia simbolica del miliardo di bottiglie prodotte e commercializzate, attestandosi a 1,03 miliardi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
