spari a pomigliano bimbo ferito lievemente in piazza mercato

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 25 dicembre 2025 Un bambino è rimasto ferito lievemente al braccio sinistro da un colpo d’arma da fuoco esploso in piazza Mercato a Pomigliano d’Arco, nel Napoletano. L’episodio si è verificato nella serata di mercoledì 24 dicembre. Il minore è stato colpito di striscio ed è stato immediatamente accompagnato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove i sanitari hanno provveduto alle cure del caso. Il piccolo è stato medicato e dimesso, con una prognosi di sette giorni. Le sue condizioni non destano preoccupazione. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze in cui è stato esploso il colpo. 🔗 Leggi su Primacampania.it

