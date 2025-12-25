Spaccio al Parco Lourdes 5 condanne

Confermate le condanne a carico di 5 persone coinvolte nell’inchiesta della Dda di Napoli sulle piazze di spaccio tra il napoletano, la Calabria e il casertano smantellate dai carabinieri della compagnia di Maddaloni. E’ quanto disposto dalla settima sezione della Corte di Cassazione, presieduta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

