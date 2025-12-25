Spaccio al Parco Lourdes 5 condanne
Confermate le condanne a carico di 5 persone coinvolte nell’inchiesta della Dda di Napoli sulle piazze di spaccio tra il napoletano, la Calabria e il casertano smantellate dai carabinieri della compagnia di Maddaloni. E’ quanto disposto dalla settima sezione della Corte di Cassazione, presieduta. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Spaccio al parco, 21enne finisce in manette
Leggi anche: Spaccio, per 3 pusher arrivano le condanne
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.
Spaccio al Parco Lourdes, 5 condanne - La Cassazione ha validato le pene per 5 persone coinvolte nell'inchiesta della Dda di Napoli sulle piazze di spaccio tra Caivano e Vibo Valenzia con 'basi' nel casertano ... casertanews.it
L’uomo è stato segnalato ai bordi del Parco delle Groane, in una zona nota per episodi di spaccio di droga - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.