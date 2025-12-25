Achille Lauro parte da lì, da prima che il suo nome diventasse un marchio pop riconoscibile: “Sono uscito dai bassifondi più bassi”, dice al Corriere della Sera in un’intervista ad Aldo Cazzullo, ricostruendo un percorso che comincia molto lontano dai palchi e dagli stadi. A quindici anni scappa di casa e va a vivere in una comune a Val Melaina, periferia nord di Roma, insieme al fratello maggiore. “ Fare a botte era il minimo. La violenza data e subìta era una costante”, racconta. Una quotidianità fatta di corpi, conflitti e convivenze forzate, molto prima dei social e della musica come professione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono single, preferisco restare solo piuttosto che tradire. Dormo solo 4 ore per notte, fare un figlio ora sarebbe come buttarsi dal quinto piano senza paracadute”: parla Achille Lauro

Leggi anche: Achille Lauro: “Resto single per non tradire. Lavoro venti ore al giorno e dormo quattro ore a notte”

Leggi anche: Achille Lauro: "Preferisco restare solo che tradire. Però voglio dei figli". Poi rompe il silenzio sulle esperienze omosessuali

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Achille Lauro è single: Preferisco restare solo piuttosto che tradire; Achille Lauro: «Lavoro venti ore al giorno, dormo quattro ore a notte. Sono single, preferisco restare solo piuttosto che tradire»; Achille Lauro: «Sono single per non tradire, ma vorrei dei figli. Scappato di casa a 15 anni, ho vissuto in una comune»; Achille Lauro: «Sono uscito dai bassifondi. Scappai di casa a 15 anni, oggi aiuto i ragazzi fragili. Resto single per non tradire».

Achille Lauro: «Lavoro venti ore al giorno, dormo quattro ore a notte. Sono single, preferisco restare solo piuttosto che tradire» - Il rapporto con la famiglia, l'idea di andarsene di casa a 15 anni per andare a vivere con il fratello e il sogno di poter diventare papà di una «famiglia ... msn.com