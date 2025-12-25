Sono single preferisco restare solo piuttosto che tradire Dormo solo 4 ore per notte fare un figlio ora sarebbe come buttarsi dal quinto piano senza paracadute | parla Achille Lauro
Achille Lauro parte da lì, da prima che il suo nome diventasse un marchio pop riconoscibile: “Sono uscito dai bassifondi più bassi”, dice al Corriere della Sera in un’intervista ad Aldo Cazzullo, ricostruendo un percorso che comincia molto lontano dai palchi e dagli stadi. A quindici anni scappa di casa e va a vivere in una comune a Val Melaina, periferia nord di Roma, insieme al fratello maggiore. “ Fare a botte era il minimo. La violenza data e subìta era una costante”, racconta. Una quotidianità fatta di corpi, conflitti e convivenze forzate, molto prima dei social e della musica come professione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
