Somalia alle urne dopo quasi 60 anni

16.00 I residenti della capitale somala, Mogadiscio, sono chiamati al voto in per la prima volta dal 1969 a oggi. Nei 16 distretti di Mogadiscio si vota per il consiglio locale. Organizzata dal governo federale, la consultazione è stata respinta dai partiti di opposizione secondo cui l'elezione è "viziata e sbilanciata". In lizza 20 partiti e movimenti per 1.604 candidati, il 20% donne. Poco meno odi un milione i cittadini che si sono registrati al voto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La Somalia alle urne dopo 57 anni per le elezioni amministrative - Nella capitale somala Mogadiscio e nella regione di Banadir, sotto strettissime misure di sicurezza, si sono aperti i seggi per le prime elezioni amministrative, dopo 57 anni, nel Paese. ansa.it