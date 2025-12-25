Solidarietà in Questura | a Latina i panettoni del Piano Marco Valerio

Latina, 25 dicembre 2025 – Si è svolta, presso gli uffici della Questura di Latina, la consegna dei panettoni solidali nell’ambito del Piano di assistenza continuativa denominato “Marco Valerio”, promosso dalla Polizia di Stato a sostegno dei dipendenti con figli minori affetti da patologie a carattere cronico. Nel corso dell’iniziativa, il Questore di Latina ha incontrato alcuni dei poliziotti destinatari del panettone solidale e, in rappresentanza di tutto il personale della Polizia di Stato della provincia, ha rivolto loro un sentito saluto, scambiando gli auguri per le imminenti festività natalizie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Piano di assistenza continuativa ‘Marco Valerio’, il questore consegna i doni natalizi

Leggi anche: Solidarietà e Natale: torna la consegna dei panettoni ai detenuti del Don Bosco

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il SAP Bologna si congratula per l'iniziativa in corso tra via Rizzoli e via Ugo Bassi. Il personale dell’Ufficio Sanitario e della Questura è presente ai mercatini della Fondazione ANT per unire sicurezza e solidarietà. Non solo controllo del territorio, ma vero s - facebook.com facebook