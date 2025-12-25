Solidarietà | festa della musica natalizia in carcere con Arkattak Cello Orchestra

In generale è sempre faticoso muovere un’orchestra composto da tante persone e i loro strumenti ingombranti, figuriamoci se questo avviene per andare a suonare all’interno di un carcere. Gli sforzi come minimo si quadruplicano. Ma questo non ha impedito a un gruppo di volenterose istituzioni e ai. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Concerto di Natale in famiglia a Grugliasco: armonie e solidarietà con l'Orchestra Giovanile Musica Insieme

Leggi anche: MUSICA – MZQ EDIZIONI MUSICALI PRESENTA LA PRODUZIONE DI: “CELLO & PIANO RESONANCES” CON IL DUO LUCA PINCINI E GILDA BUTTA’

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il Natale speciale del canile di Riccione | visite guidate solidarietà e festa per tutti; La corsa dei Babbo Natale colora Mandello tra musica e solidarietà; Babbo Natale in corsa Sport festa e solidarietà; Inter la festa di Natale della Curva Nord all’insegna della solidarietà.

Partecipa al concorso di Natale Sony, e vinci la musica PERFETTA per le feste! - Sony sta promuovendo il concorso a premi "Natale Vibes 2024", un’occasione per gli amanti della musica natalizia. tomshw.it

Solidarietà in festa: consegnati gli assegni della 38ª Aurisina Cup https://www.il-meridiano.it/notizie/18669-solidarieta-in-festa-consegnati-gli-assegni-della-38a-aurisina-cup.html - facebook.com facebook