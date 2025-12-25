Soldato riservista israeliano investe col quad palestinese che sta pregando | il video della violenza in Cisgiordania

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vicino a Ramallah un soldato riservista israeliano ha investito a bordo di un quad un uomo palestinese che stava pregando a bordo strada. Il video della violenza sta facendo il giro del web e, secondo i media di Tel Aviv, il militare pochi minuti prima aveva sparato a due palestinesi, ferendoli. Da quanto si apprende, l’Idf ha aperto un’indagine e il soldato è stato sospeso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

soldato riservista israeliano investe col quad palestinese che sta pregando il video della violenza in cisgiordania

