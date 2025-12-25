Un pranzo in famiglia, nel giorno della Vigilia di Natale, si è trasformato in tragedia a Settimo Torinese, in provincia di Torino. Un uomo di 47 anni è morto soffocato dopo aver ingerito una f etta di panettone mentre si trovava a tavola con i parenti. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 24 dicembre, intorno alle 14.30, in un’abitazione del quartiere Borgo Nuovo, in via Foglizzo. Secondo quanto ricostruito, il pranzo natalizio stava volgendo al termine quando l’uomo, identificato come Giovanni Lopez, ha mangiato un boccone di panettone che gli ha provocato un’ostruzione completa delle vie respiratorie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Soffocato da una fetta di panettone: muore a 47 anni durante il pranzo della Vigilia

