Soffocato da una fetta di panettone Giovanni Lopez muore il giorno della vigilia di Natale | I parenti hanno provato a salvarlo

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Lopez, 47 anni, è morto soffocato da un boccone di panettone a Settimo Torinese, nel quartiere Borgo Nuovo, mentre festeggiava la vigilia di Natale a casa dei genitori in via. 🔗 Leggi su Leggo.it

soffocato da una fetta di panettone giovanni lopez muore il giorno della vigilia di natale i parenti hanno provato a salvarlo

© Leggo.it - Soffocato da una fetta di panettone, Giovanni Lopez muore il giorno della vigilia di Natale: «I parenti hanno provato a salvarlo»

Leggi anche: Muore soffocato da una fetta di panettone, tragedia nel Torinese

Leggi anche: Muore soffocato da boccone di panettone durante il pranzo della Vigilia di Natale, tragedia a Settimo Torinese

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

soffocato fetta panettone giovanniSoffoca con fetta panettone, 47enne muore a Settimo Torinese - L'episodio è avvenuto durante il pranzo della vigilia di Natale, in presenza dei familiari della vittima. rainews.it

soffocato fetta panettone giovanniSoffocato da una fetta di panettone, 47enne muore il giorno della Vigilia di Natale: la tragedia nel Torinese - Un uomo di 47 anni è morto a Settimo Torinese (Torino), soffocato da una fetta di panettone. leggo.it

soffocato fetta panettone giovanniMuore soffocato dal panettone a 47 anni: i rischi del dolce di Natale per eccellenza - La consistenza di panettone e pandori può essere un problema, e non solo per bimbi e anziani ... quotidiano.net

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.