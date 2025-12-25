Soffocato da un pezzo di panettone durante il pranzo con i parenti morto 47enne di Settimo Torinese

Il pranzo della vigilia di Natale si è trasformato in tragedia a Settimo Torinese dove un uomo di 47 anni, Giovanni Lopez, è morto soffocato da un boccone di panettone. È accaduto intorno alle 14.30 durante il pranzo con i parenti in una casa nel quartiere Borgo Nuovo. Il 47enne si trovava. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

