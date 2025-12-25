Soffoca con panettone durante pranzo di Natale | muore a 47 anni Giovanni Lopez

Il pranzo della vigilia di Natale si è trasformato in tragedia a Settimo Torinese dove un uomo di 47 anni è morto soffocato da un boccone di panettone. Si chiamava Giovanni Lopez. È accaduto intorno alle 14.30 durante il pranzo con i parenti in una casa nel quartiere Borgo Nuovo.Cos'è successo. 🔗 Leggi su Today.it

