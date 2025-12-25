Il pranzo della vigilia di Natale si è trasformato in tragedia a Settimo Torinese dove un uomo di 47 anni è morto soffocato da un boccone di panettone. Si chiamava Giovanni Lopez. È accaduto intorno alle 14.30 durante il pranzo con i parenti in una casa nel quartiere Borgo Nuovo.Cos'è successo. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Soffoca con panettone durante pranzo di Natale: muore a 47 anni Giovanni Lopez

Leggi anche: Muore soffocato da boccone di panettone durante il pranzo della Vigilia di Natale, tragedia a Settimo Torinese

Leggi anche: Tragedia a Natale: Giovanni muore durante il pranzo della vigilia davanti alla famiglia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Si soffoca con un boccone di panettone dopo il pranzo di Natale: muore 47enne a Settimo Torinese - La tragedia in un’abitazione di via Foglizzo, nel quartiere Borgo Nuovo di Settimo Torinese, dove stava trascorrendo la festa a casa dei genitori. msn.com