Sivert Guttorm Bakken trovato morto con indosso una maschera ipossica Domande ancora senza risposta
Il biathleta norvegese Sivert Guttorm Bakken, prematuramente deceduto a 27 anni martedì 23 dicembre a Lavazé (Trento), è stato rinvenuto cadavere con una maschera ipossica, la cosiddetta “ elevation training mask ”, sul volto. Lo ha annunciato la federazione norvegese di biathlon tramite un comunicato stampa emesso nella giornata di ieri. “Questa situazione tragica fa sorgere molte domande ancora senza risposta. I nostri pensieri vanno innanzitutto alla famiglia di Sivert e ai suoi amici più cari, che si trovano ad attraversare un periodo tremendo proprio nel bel mezzo delle feste” ha dichiarato la segretaria generale della federazione, Emilie Nordskar. 🔗 Leggi su Oasport.it
