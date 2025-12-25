Il biathleta norvegese Sivert Guttorm Bakken, prematuramente deceduto a 27 anni martedì 23 dicembre a Lavazé (Trento), è stato rinvenuto cadavere con una maschera ipossica, la cosiddetta “ elevation training mask ”, sul volto. Lo ha annunciato la federazione norvegese di biathlon tramite un comunicato stampa emesso nella giornata di ieri. “Questa situazione tragica fa sorgere molte domande ancora senza risposta. I nostri pensieri vanno innanzitutto alla famiglia di Sivert e ai suoi amici più cari, che si trovano ad attraversare un periodo tremendo proprio nel bel mezzo delle feste” ha dichiarato la segretaria generale della federazione, Emilie Nordskar. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sivert Guttorm Bakken trovato morto con indosso una maschera ipossica. “Domande ancora senza risposta”

Leggi anche: Biathlon, Sivert Guttorm Bakken è stato trovato morto con indosso una maschera ipossica

Leggi anche: Morto il biatleta Sivert Guttorm Bakken, è stato trovato senza vita in albergo in Trentino: aveva 27 anni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Morto il biatleta Sivert Guttorm Bakken, è stato trovato senza vita in albergo in Trentino: aveva 27 anni; Biathlon in lutto: morto norvegese Sivert Bakken; Trovato morto Sivert Bakken, malore fatale in un hotel in Trentino per il norvegese; Sivert Bakken morto in albergo: il campione di biathlon aveva 27 anni.

Morto il biatleta Sivert Guttorm Bakken, è stato trovato senza vita in albergo in Trentino: aveva 27 anni - Il biatleta è stato trovato senza vita nella sua camera d'albergo a Passo Lavazè. ilfattoquotidiano.it