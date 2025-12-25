Sivert Guttorm Bakken il biatleta è stato trovato morto con una maschera ipossica Federazione | Domande senza risposta

Emergono nuovi dettagli in merito alla morte del biatleta norvegese Sivert Guttorm Bakken, il cui cadavere è stato trovato martedì 23 dicembre nella camera dell’hotel in cui soggiornava a Passo Lavazè, in Trentino-Alto Adige, in vacanza con alcuni compagni di squadra. Secondo quanto diffuso dalla federazione norvegese – Bakken, lo ricordiamo, correva ai più alti livelli, in Coppa del mondo – l’atleta indossava “una maschera per altitudine”, altrimenti detta maschera ipossica, ma la federazione fa sapere al contempo che “al momento non è a conoscenza delle circostanze relative all’acquisizione e all’uso di questa maschera”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

