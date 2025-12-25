Sinner e non solo perché i ricchi comprano le case con il mutuo e non in contanti? I vantaggi tra tasse e debiti

Usare il debito per investire nel mattone non è un paradosso, ma una scelta razionale. Tra leva finanziaria, vantaggi fiscali e pianificazione patrimoniale, i «Paperoni» preferiscono la società all’acquisto diretto e il mutuo al pagamento in contanti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

