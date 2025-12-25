Sindaco Foligno | ‘un dovere’ ricordare la decima Mas’ Ira della Cgil
Per il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini “è un dovere istituzionale tramandare il ricordo” degli uomini della decima flottiglia Mas, ma la Cgil di Perugia “respinge e condanna le gravi affermazioni” Zuccarini, eletto per la Lega, ha spiegato su Facebook che venerdì scorso, “in occasione dell’anniversario dell’impresa di Alessandria”, ha avuto “il piacere di partecipare”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Faenza celebra gli 81 anni della Liberazione. Il sindaco Isola: "Abbiamo il dovere di ricordare"
Leggi anche: Mezza maratona a Foligno, foto e classifiche della decima edizione
Sindaco Foligno 'vicino' ad agente polizia locale aggredito - Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha espresso "vicinanza" all'agente della polizia locale "aggredito" da un automobilista nel corso di un controllo. ansa.it
Foligno, la Cgil Perugia critica le affermazioni del sindaco Zuccarini sulla X Mas - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.