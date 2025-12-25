Per il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini “è un dovere istituzionale tramandare il ricordo” degli uomini della decima flottiglia Mas, ma la Cgil di Perugia “respinge e condanna le gravi affermazioni” Zuccarini, eletto per la Lega, ha spiegato su Facebook che venerdì scorso, “in occasione dell’anniversario dell’impresa di Alessandria”, ha avuto “il piacere di partecipare”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Sindaco Foligno: ‘un dovere’ ricordare la decima Mas’. Ira della Cgil

Leggi anche: Faenza celebra gli 81 anni della Liberazione. Il sindaco Isola: "Abbiamo il dovere di ricordare"

Leggi anche: Mezza maratona a Foligno, foto e classifiche della decima edizione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sindaco Foligno 'vicino' ad agente polizia locale aggredito - Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha espresso "vicinanza" all'agente della polizia locale "aggredito" da un automobilista nel corso di un controllo. ansa.it

Foligno, la Cgil Perugia critica le affermazioni del sindaco Zuccarini sulla X Mas - facebook.com facebook