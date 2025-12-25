Mentre il caso che lo vede coinvolto continua a tenere banco nell’opinione pubblica, Alfonso Signorini ha scelto di affidare la sua difesa ai legali, evitando dichiarazioni dirette. A rompere il silenzio è stato il suo avvocato Andrea Righi, che in un’intervista al Corriere della Sera ha tracciato un quadro della situazione e anticipato possibili sviluppi clamorosi. Il legale non ha nascosto lo stato d’animo del conduttore del Grande Fratello: “È molto rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito”. Tuttavia, Righi ha subito aggiunto che il suo assistito non intende certo piangersi addosso. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Signorini, il suo avvocato rompe il silenzio: “Montagna di fango, ma la verità è un’altra”

