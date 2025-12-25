Signorini il suo avvocato rompe il silenzio | Montagna di fango ma la verità è un’altra
Mentre il caso che lo vede coinvolto continua a tenere banco nell’opinione pubblica, Alfonso Signorini ha scelto di affidare la sua difesa ai legali, evitando dichiarazioni dirette. A rompere il silenzio è stato il suo avvocato Andrea Righi, che in un’intervista al Corriere della Sera ha tracciato un quadro della situazione e anticipato possibili sviluppi clamorosi. Il legale non ha nascosto lo stato d’animo del conduttore del Grande Fratello: “È molto rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito”. Tuttavia, Righi ha subito aggiunto che il suo assistito non intende certo piangersi addosso. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: Alfonso Signorini rompe il silenzio (la sera della Vigilia). L'avvocato: "Rammaricato da quanto succede, ma ci sono elementi nuovi e sorprendenti"
Leggi anche: Alfonso Signorini: “Corona? Montagna di fango, sarà ristabilita la verità con elementi nuovi e sorprendenti”
Cosa rischiano Corona e Signorini, parla un avvocato: Antonio Medugno rompe il silenzio - VIDEO; Parla Ivano Chiesa, avvocato di Corona: Signorini l'ha denunciato per revenge porn; Corona vs Signorini, chi rischia cosa? Le possibili mosse e perché può diventare tutto “top secret”; Caso Signorini, Fabrizio Corona indagato: cos’è il revenge porn.
Alfonso Signorini travolto dalle accuse, l’avvocato rompe il silenzio: "È molto rammaricato, ma ristabilirà la verità" - A parlare è l’avvocato Andrea Righi, che in un’intervista per Il Corriere della Sera ha delineato lo stato d’animo e la linea difensiva del suo assistito, finito al centro di una bufera mediatica ... comingsoon.it
Alfonso Signorini rompe il silenzio (la sera della Vigilia). L'avvocato: "Rammaricato da quanto succede, ma ci sono elementi nuovi e sorprendenti" - Ieri sera l’avvocato Andrea Righi ha affidato alla stampa il pensiero del suo assistito ... today.it
Caso Signorini, parla l’avvocato del conduttore: “Alfonso è fiducioso di poter ristabilire la verità dei fatti, ci sono elementi nuovi e sorprendenti” - Intervistato dal Corriere della Sera dopo i fatti noti, l'avvocato di Alfonso Signorini ha rotto il silenzio. isaechia.it
Dopo giorni di esposizione mediatica e accuse, arrivano le prime parole della difesa di Alfonso Signorini. Il suo avvocato parla di rammarico per “il fango che sta arrivando”, ma anche di determinazione nel ristabilire la verità. Il punto, sottolinea il legale, resta u - facebook.com facebook
L'avvocato del conduttore parla di «notizie di stampa» sull'interrogatorio dell'autore di Falsissimo. «La verità potrebbe in futuro emergere anche da elementi nuovi e sorprendenti» x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.