Signorini denunciato per violenza sessuale da un ex concorrente del Grande fratello Il Codacons presenta un esposto
L’ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno, ha presentato nel pomeriggio del 24 dicembre denunciaquerela nei confronti di Alfonso Signorini. Lo fanno sapere con una nota i legali avvocato Cristina Morrone e avvocato Giuseppe Pipicella. “I reati per i quali si chiede di procedere – si legge nella nota – sono, in via principale, violenza sessuale ed estorsione, con espressa richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano di valutare l’eventuale sussistenza di ulteriori fattispecie di reato e la possibile individuazione di ulteriori responsabili”. “Nel corso della redazione dell’atto – prosegue la nota – sono emersi ulteriori profili rispetto a quelli già resi noti nelle dichiarazioni del signor Medugno a Falsissimo, circostanze che hanno indotto i difensori ad anticipare e accelerare l’iniziativa giudiziaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Chi è Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello coinvolto nello scandalo sul “sistema Signorini” diffuso da Corona
Leggi anche: Caso Signorini, interviene il Codacons: l’esposto
Falsissimo, Corona rivela agli abbonati: Medugno ha denunciato Signorini per violenza sessuale; Fabrizio Corona: Oggi Antonio Medugno denuncerà Alfonso Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione; L’ex GF Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini. Le accuse: violenza sessuale ed estorsione; Nella denuncia di Antonio Medugno a Signorini altri elementi oltre alle rivelazioni di Fabrizio Corona.
Antonio Medugno ha denunciato Alfonso Signorini: lo accusa di violenza sessuale ed estorsione - Antonio Medugno ha depositato formale querela contro Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione. fanpage.it
"Falsissimo" seconda parte: Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini per violenza e tentata estorsione - Antonio Medugno annuncia denuncia per violenza e tentata estorsione contro Alfonso Signorini dopo accuse emerse nel programma "Falsissimo" di ... alfemminile.com
MEDUGNO Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini: chiesta l’indagine per violenza sessuale ed estorsione - Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini: chiesta l’indagine per violenza sessuale ed estorsione ... statoquotidiano.it
Antonio Medugno ha denunciato Alfonso Signorini: lo accusa di violenza sessuale ed estorsione x.com
Antonio Medugno ha denunciato Alfonso Signorini: https://fanpa.ge/UQNNY - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.