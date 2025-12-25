signorini denunciato per violenza sessuale da un ex concorrente del grande fratello il codacons presenta un esposto

L’ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno, ha presentato nel pomeriggio del 24 dicembre denunciaquerela nei confronti di Alfonso Signorini. Lo fanno sapere con una nota i legali avvocato Cristina Morrone e avvocato Giuseppe Pipicella. “I reati per i quali si chiede di procedere – si legge nella nota – sono, in via principale, violenza sessuale ed estorsione, con espressa richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano di valutare l’eventuale sussistenza di ulteriori fattispecie di reato e la possibile individuazione di ulteriori responsabili”. “Nel corso della redazione dell’atto – prosegue la nota – sono emersi ulteriori profili rispetto a quelli già resi noti nelle dichiarazioni del signor Medugno a Falsissimo, circostanze che hanno indotto i difensori ad anticipare e accelerare l’iniziativa giudiziaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

