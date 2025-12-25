Siete arrivati all’inferno | il dossier sui venezuelani espulsi dagli Usa e detenuti nel carcere Cecot di El Salvador

25 dic 2025

I cittadini venezuelani inviati dal governo statunitense a El Salvador a marzo e aprile 2025 sono stati torturati e sottoposti ad altri abusi, tra cui violenze sessuali. È quanto emerge in un rapporto diffuso dall’organizzazione internazionale Human right watch. Il dossier di 81 pagine, intitolato  Siete arrivati all’inferno, fornisce un resoconto completo del trattamento dei prigionieri a El Salvador. Tra marzo e aprile 2025, il governo degli Stati Uniti ha inviato 252 venezuelani, tra cui decine di richiedenti asilo, al mega carcere del Centro di confinamento del terrorismo (Cecot) a El Salvador. 🔗 Leggi su Notizie.com

