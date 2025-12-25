Stava giocando a calcio con gli amici, si è scontrato con un avversario ed è andato in arresto cardiaco. Non ce l'ha fatta e si è spento a soli 15 anni Paul Nana Ampong. Il fatto è successo nel campetto da calcio di via Pontinia. Il ragazzo ha perso i sensi: è stato chiamato il 112 e sul posto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Si scontra giocando a calcetto: muore 15enne

Leggi anche: Tragedia: si scontra in monopattino con un furgone e muore

Leggi anche: Auto si scontra con un animale, muore deputato. Politica sotto shock

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Scontro di gioco e malore in campo: 15enne muore giocando a calcio con gli amici - Tragedia in campo nel giorno della vigilia di Natale: a Pordenone un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver sofferto un malore mentre giocava a calcio con alcuni amici. msn.com