Si scontra giocando a calcetto | muore 15enne
Stava giocando a calcio con gli amici, si è scontrato con un avversario ed è andato in arresto cardiaco. Non ce l'ha fatta e si è spento a soli 15 anni Paul Nana Ampong. Il fatto è successo nel campetto da calcio di via Pontinia. Il ragazzo ha perso i sensi: è stato chiamato il 112 e sul posto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Tragedia: si scontra in monopattino con un furgone e muore
Leggi anche: Auto si scontra con un animale, muore deputato. Politica sotto shock
Scontro di gioco e malore in campo: 15enne muore giocando a calcio con gli amici - Tragedia in campo nel giorno della vigilia di Natale: a Pordenone un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver sofferto un malore mentre giocava a calcio con alcuni amici. msn.com
Scontro durante una partita di calcio: arresto cardiaco fatale, muore un 15enne. Chi è la vittima - Pordenone, arresto cardiaco durante una partita tra amici: muore un ragazzo di 15 anni dopo il trasporto in ospedale. nordest24.it
Malore sul campo da calcio: muore un 15enne a Pordenone - Un ragazzo di 15 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri a Pordenone, dopo aver accusato un malore mentre giocava a calcio con alcuni amici. altarimini.it
MINIBASKET Scontro in casa #olimpiafamily Oggi pomeriggio il gruppo 2015/2016 ed il gruppo 2017/2018 si sono scontrati in una avvincente partita fatta di divertimento e crescita Se vuoi venire a divertirti con noi giocando a questo meraviglios - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.