Si scontra giocando a calcetto | muore 15enne

Stava giocando a calcio con gli amici, si è scontrato con un avversario ed è andato in arresto cardiaco. Non ce l'ha fatta e si è spento a soli 15 anni Paul Nana Ampong. Il fatto è successo nel campetto da calcio di via Pontinia. Il ragazzo ha perso i sensi: è stato chiamato il 112 e sul posto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

