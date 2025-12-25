Si schianta in moto contro un guardrail il giorno di Natale morto un 49enne | tragico incidente a Roma

Tragico incidente a Roma nella mattina di Natale: motociclista si schianta contro il guardrail e perde la vita. Aveva 49 anni.

