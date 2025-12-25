Si schianta con la moto la corsa in ospedale | è morto a 34 anni
Tragedia sulle strade del lago di Garda: Fabrizio Bresaola ha perso la vita in ospedale a poche ore dall'incidente in cui era rimasto coinvolto, la sera del 23 dicembre, lungo la Strada statale 249 in località tempesta, nel Comune di Nago-Torbole, Trento. Aveva solo 34 anni. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
