Sì sappiamo finalmente qual è il rossetto rosso iconico di Taylor Swift indossato durante l’Eras Tour
Il rossetto rosso di Taylor Swift non è solo un accessorio beauty: è un simbolo narrativo, un tratto identitario, una firma visiva che attraversa epoche, album e tour. Durante l’ Eras Tour, quel rosso è diventato virale più delle scalette, più degli outfit, più delle sorprese sul palco. E ora i fan pensano di aver finalmente individuato il prodotto esatto che Taylor indossa durante ogni show. Taylor Swift e il rossetto rosso dell’Eras Tour: il beauty detail che ha mandato in tilt TikTok. A far scattare l’ossessione è stata The End of an Era, la docuserie Disney+ che mostra il dietro le quinte del tour più discusso degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: La storia dietro il rossetto rosso iconico di Taylor Swift (e i segreti dietro le sue shade preferite)
Leggi anche: Taylor Swift | Il nuovo trailer di The Eras Tour: The Final Show
Finalmente ci siamo Abbiamo messo passione e amore nella creazione di queste pietanze, perche sappiamo bene che un nuovo inizio non può avvenire senza del buon cibo Ti aspettiamo per festeggiare questa serata speciale insieme Per info e prenota - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.