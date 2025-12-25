Sì sappiamo finalmente qual è il rossetto rosso iconico di Taylor Swift indossato durante l’Eras Tour

Il rossetto rosso di Taylor Swift non è solo un accessorio beauty: è un simbolo narrativo, un tratto identitario, una firma visiva che attraversa epoche, album e tour. Durante l’ Eras Tour, quel rosso è diventato virale più delle scalette, più degli outfit, più delle sorprese sul palco. E ora i fan pensano di aver finalmente individuato il prodotto esatto che Taylor indossa durante ogni show. Taylor Swift e il rossetto rosso dell’Eras Tour: il beauty detail che ha mandato in tilt TikTok. A far scattare l’ossessione è stata The End of an Era, la docuserie Disney+ che mostra il dietro le quinte del tour più discusso degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

