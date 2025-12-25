Si è costituita la donna che ha travolto e ucciso un anziano mentre stava buttando la spazzatura

Sono terminate le ricerche del pirata della strada che la sera del 23 dicembre ha investito e ucciso Nicola Ambrisi, un uomo di 76 anni di Villalunga di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. L'anziano è stato travolto mentre stava gettando alcuni rifiuti nei cassonetti: l'auto che lo ha. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Investito mentre butta la spazzatura, si è costituita l’automobilista che lo ha travolto e ucciso

Leggi anche: Travolto mentre buttava la spazzatura: anziano ucciso da un’auto a Casalgrande, è caccia al pirata della strada

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ad essersi costituita parte civile contro la donna è la stessa struttura. In due delle sale vennero messe due telecamere ambientali, ma il luogotenente ha rilevato: "Nessun riscontro" - facebook.com facebook