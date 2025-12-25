Si attende un' attenuazione del maltempo Ma anche per Santo Stefano resta l' allerta
Insiste il maltempo sul Ravennate. Per venerdì sarà attiva un'allerta arancione per piene dei fiumi sulle aree della Bassa Romagna, gialla per piene e frane sul resto del territorio. “Non si escludono deboli precipitazioni sparse lungo i rilievi appenninici - si legge nell'allerta della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Allerta Meteo Napoli, a Natale maltempo fino alle 18, poi migliora la sera e a Santo Stefano
Leggi anche: Maltempo a Natale, allerta rossa in Italia: pioggia, neve e vento ostacolano le Feste. Cosa ci aspetta per Santo Stefano e Capodanno?
Si attende un'attenuazione del maltempo. Ma anche per Santo Stefano resta l'allerta - Per venerdì sarà attiva un'allerta arancione per piene dei fiumi sulle aree della Bassa Romagna, gialla per piene e frane sul resto del territorio ... ravennatoday.it
Maltempo fino a Santo Stefano: piogge intense in tre regioni, torna anche la neve su Alpi e Appennini - Maltempo fino a Santo Stefano: piogge intense in tre regioni, torna anche la neve su Alpi e Appennini ... msn.com
Nel corso della mattinata di domani ci sarà una progressiva attenuazione delle precipitazioni, tuttavia si attende una ripresa delle precipitazioni, anche nevose a bassa quota sul Ponente, nella giornata di mercoledì 24 - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.